مصدر مطّلع يكشفُ عن تفاصيل ونتائج استهداف طائرة مسيّرة لنقطة روسيّة في الدّرباسيّة

أكّد مصدر مطلع من مدينة الدرباسية لوكالتنا ANHA أنّه وأثناء اجتماع قيادات وعناصر القوات الروسية في نقطة التنسيق للتحقيق في حادثة القصف التي تعرّضت لها النقطة صباح اليوم، تمّ استهداف تجمّعهم من قبل طائرة مسيرة نوع "درون" والتي انفجرت فوق النقطة وأدّت لإصابة 6 أشخاص من المجتمعين.

وأشار المصدر أنّ من بين المصابين 3 من القوات الروسية و3 من عناصر قوات الحكومة السورية المرافقين لهم.

يذكر أنّ النقطة التي تم استهدافها اليوم مرّتين، هي نقطة تنسيق للقوات الروسية تقع على طريق الدرباسية – الحسكة وتبعد عن مدينة الدرباسية 1 كم.

(ل)

ANHA