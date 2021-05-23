مصدر مصري: الاخوان يطلبون ملاذ آمن من إيران بعد التضيق من تركيا وعواصم أوروبية

وقال المصدر، وهو كاتب مصري يقيم في إسطنبول منذ عدة سنوات، لشبكة سكاي نيوز عربية وفضل عدم ذكر اسمه، إن قيادات من التنظيم الدولي يتقدمهم "المرشد العام" للإخوان إبراهيم منير، تواصلوا مع مسؤولين إيرانيين بعضهم من الحرس الثوري الإيراني، لطلب المساعدة بتوفير دعم لوجستي وملاذات آمنة لبعض عناصر التنظيم المتهمين بقضايا إرهاب، الذين سيغادرون تركيا لتفادي تسليمهم للقاهرة.

وأوضح المصدر أن قيادات التنظيم لم تفصح عن طبيعة الرد الإيراني لكنهم أكدوا خلال اجتماع بينهم، عقد عبر الإنترنت، أن المسؤولين الإيرانيين رحبوا بالطلب، وأكدوا أنهم سيقدمون دعماً، دون الإفصاح عن طبيعة هذا الدعم، مشيراً إلى أن تركيا تمارس تضييقا غير مسبوقا على عناصر الإخوان منذ بدء إجراءات التقارب مع مصر، فيما تتزايد المخاوف بينهم من إمكانية تسليمهم للقاهرة في أي وقت، لإتمام عملية المصالحة بين البلدين.

وبدأت تركيا بالفعل تنفيذ مطالب القاهرة عبر وقف التدخل بشؤونها الداخلية وتحجيم دور الاخوان، في محاولة أكثر جدية نحو كسب الود وإنهاء الخلافات، إلا أن تقارير أشارت إلى محاولات تركية للمماطلة ونقل قيادات الاخوان إلى دول أخرى.

(ي ح)