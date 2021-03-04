مصدر من اجتماع لجنة المتابعة: هناك قرارات مهمة تخص الملف الأمني

تستمر "لجنة المتابعة" بأعمال اجتماعها المغلق أمام الوسائل الإعلامية في مدينة الحسكة، وناقش المجتمعون التقارير المقدمة من اللجان الثلاثة التي شكلت، تنفيذًا لمخرجات "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات".

ويحضر الاجتماع الدوري الثالث الأعضاء الـ 16 للجنة، ومن ضمنهم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، والرئيس المشترك للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش.

وقال مصدر من داخل الاجتماع إنه تمت قراءة كافة تقارير اللجان المعدة على مستوى كافة إدارات شمال وشرق سوريا من قبل أعضاء تلك اللجان.

ولفت المصدر لوكالتنا إلى أن المجتمعين ركزوا على التقرير الأمني، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتمخض عنها عدة قرارات مهمة تخص الملف الأمني.

هذا ولا يزال الاجتماع مستمرًا ومغلقًا أمام الوسائل الإعلامية.

ويذكر أنه تشرف لجنة المتابعة على تنفيذ مخرجات "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات" الذي عقد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي برعاية مجلس سوريا الديمقراطية بعد عقد ثلاثة عشر ندوة حوارية في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

(هـ ن)

ANHA