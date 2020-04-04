مصدر من عفرين: الاحتلال التركي يستولي على محال المدنيين

حصلت وكالة أنباء هاوار عبر مصادرها من داخل مدينة عفرين المحتلة عن معلومات تفيد بقيام المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي بمصادرة محال للمواطنين الكرد من سكان المدينة بعد طردهم منها.

وأوضح المصدر بأن "المرتزق أبو علي من فصيل فيلق الرحمن قام بإغلاق محال المواطنين الكرد في منطقة الصناعة بمدينة عفريين بعد مصادرة المحال واعتبار كل ما تحتويه غنائم له ولجماعته من المرتزقة".

وبحسب المصدر، فإن المواطنون الكرد الذين تعرضوا للطرد والسرقة عليهم دفع الأجرة للمرتزق "أبو علي" إذا رغبوا في فتح محالهم من جديد.

ووفق المعلومات الواردة، فإن عددا من المحال المصادرة جرى توزيعها على المستوطنين الذين أسكنهم الاحتلال التركي في عفرين قادمين من مناطق سورية أخرى.

يأتي هذا استكمالا لسلسلة الانتهاكات التي تمارسها المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي بحق سكان مدينة عفرين وقراها المحتلة، فبعد تهجير عشرات الآلاف من سكان المنطقة الأصليين، يمارس الاحتلال بحق الأعداد القليلة المتبقية من السكان الأصليين النهب والسرقة والخطف ثم الإفراج عن المختطفين مقابل دفع الفدية.

وتحتل تركيا ومرتزقتها مدينة عفرين وعدداً من قراها منذ الـ18 من آذار/مارس عام 2018.

(م ح/ج)

ANHA