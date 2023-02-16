مصدر لوكالة روسية: وزير الخارجية السعودي سيزور دمشق خلال الأيام المقبلة

قال مصدر سوري مطلع لوكالة ريا نوفوستي الروسية إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود سيزور العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة.

وقال المصدر "وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود سيزور دمشق في الأيام المقبلة. وفي الوقت الحالي تجري الاستعدادات لزيارة الأمير فيصل".

وإذا حدثت بالفعل، ستكون هذه أول زيارة لمسؤول سعودي إلى سوريا منذ بدء الصراع في البلاد عام 2011.

ولم تؤكد السعودية أو تنفي هذه الأنباء بعد.

ويذكر أن وزير الخارجية الأردني زار دمشق يوم أمس في زيارة هي الأولى من نوعها بين البلدين، وذلك بعد أكثر من عقد من الزمن.

(م ش)