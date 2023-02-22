مصدر لبلومبرغ: أردوغان يتجه لعقد الانتخابات الرئاسية في أيار

يعتزم رجب طيب أردوغان، تكثيف جهود إعادة البناء في أعقاب زلزالين مميتين والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنه في وقت سابق، حيث يسعى إلى تعزيز شعبيته قبل حدوث ضربة محتملة للاقتصاد، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن الآراء تميل إلى التمسك بالجدول الزمني المقترح للتصويت في 14 أيار، وذلك بالرغم من أن العودة إلى التاريخ الأصلي الذي كان محددا في 18 حزيران لا يزال مطروحا على الطاولة.

وقال أحد المصادر إن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية في أيار لا يزال هو المطروح حتى بعد حدوث الهزتين القويتين في نفس المنطقة التي أصابها الزلزال المدمر.

وتسببت الزلازل في فقدان أكثر من 42 ألف شخص لحياتهم وتدمير مدن بأكملها، مما أدى إلى التأثير على الحملات الانتخابية التي كانت تتحرك بشكل جيد وقت وقوع الكارثة، بحسب الوكالة.

وكانت المناطق التي ضربها الزلزال موطناً لحوالي 8 ملايين ناخب مسجل أي ما يعادل 14٪ من الناخبين، ومن المتوقع أن يبت المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا في كيفية إجراء الاقتراع في تلك "الولايات" أو ما إذا كان يمكن إجراء الاقتراع هناك.

وبحسب مراقبين فإن تلك الكارثة الطبيعية قد سببت الكثير من المتاعب لأردوغان الذي كان يستعد بالأساس لأحد أصعب السباقات الانتخابية خلال عقدين من حكمه.

وما زاد من الأعباء على أردوغان، وتيرة الاستجابة البطيئة لحكومته عقب حدوث الزلازل، واكتشاف مدى سوء البنية التحتية وعدم وجود المباني التي لم تتوفر فيها معايير مقاومة الزلازل.

وترى المصادر أنه وحين أن تأجيل الانتخابات الرئاسية قد يمنح الحكومة مزيداً من الوقت لتحديد الأولويات ومعالجة الأزمة، فإن أردوغان يعتقد أن الانطلاقة السريعة لجهود إعادة البناء والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات سوف يكون وسيلة ناجعة لمدى إظهار قوته ونفوذه.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الرئيس التركي يخشى أيضا أن يتزامن تأجيل التصويت مع وقوع مزيد من التدهور في الاقتصاد، خاصة وأن فئات كبيرة من الشعب تعاني أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقدين.

وفي المقابل، يصر بعض قادة المعارضة التركية على إجراء الانتخابات في 18 حزيران، بينما قال زعيم حزب "المستقبل" المعارض أحمد داود أوغلو في وقت سابق، إنه لا يمكن إرجاء الانتخابات بسبب الزلزال المدمر الذي راح ضحيته عشرات آلاف الأتراك.

واعتبر داود أوغلو وهو رئيس وزراء سابق وكان حليفا مقربا لأردوغان قبل أن ينشق عن حزب العدالة والتنمية، أن تأجيل الانتخابات يعني استمرار التيار الحالي بالسلطة لفترة أطول و"هو أكبر ظلم يمكن ارتكابه بحق الشعب التركي".

(م ش)