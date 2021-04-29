مصدر إقليمي: وفد أميركي رفيع يتوجه إلى الشرق الأوسط مع تقدم المحادثات الإيرانية

وأكدت مصادر متعددة لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية أن وفدًا أميركيًا برئاسة بريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي، سيقوم بأول زيارة له إلى المنطقة في الأيام المقبلة.

وقال مسؤول أميركي: "سيسافر وفد رفيع المستوى خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الأمور المهمة المتعلقة بالأمن القومي للولايات المتحدة والجهود الجارية لتهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط".

وقال مصدر دبلوماسي إقليمي في واشنطن لصحيفة ذا ناشيونال إن الوفد سيزور السعودية والإمارات لبحث وضع المحادثات الحالية مع إيران.

وذكرت وكالة رويترز أن خط سير الرحلة الأولي يشمل السعودية والإمارات ومصر والأردن.

وإلى جانب ماكغورك، من المتوقع أن يشارك في الوفد مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت ومساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية جوي هود، وذكرت وكالة بلومبرغ أن رئيسة مكتب الشرق الأوسط في البنتاغون، دانا سترول، ستذهب أيضًا في الرحلة.

وهذا هو أكبر وفد من إدارة الرئيس جو بايدن وأعلى مستوى يزور المنطقة منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

ومن المتوقع أن تكون المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران على رأس جدول الأعمال، حيث تتشاور إدارة بايدن مع شركائها الإقليميين بشأن التقدم في محادثات فيينا التي ركزت على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

ويوم الثلاثاء، تشاور المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي مع حلفاء مجلس التعاون الخليجي قبل أن يتوجه إلى فيينا لحضور الجولة التالية من المحادثات. وحضر المشاورات المستشار الدبلوماسي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الدكتور أنور قرقاش.

وفي الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يناقش المسؤولون الأميركيون القرار الأخير للمضي قدماً في بيع ما مقداره 23 مليار دولار من المعدات العسكرية للإمارات، بما في ذلك 50 مقاتلة من طراز "F-35" و 18 طائرة بدون طيار، حسبما ذكرت رويترز.

وأكد مسؤول أميركي للصحيفة، نية واشنطن المضي قدماً في بيع "F-35". وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أن الإدارة تعتزم المضي قدمًا في مبيعات الدفاع المقترحة هذه إلى الإمارات العربية المتحدة، حتى مع استمرارنا في مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين لضمان تطوير تفاهمات متبادلة فيما يتعلق بالالتزامات الإماراتية قبل وأثناء وبعد التسليم".

وقال في هذا السياق قال كبير المحللين في معهد نيولاينز نيكولاس هيراس، إن الرحلة فرصة لتعزيز التنسيق الأمني ​​مع دول المنطقة.

وقال هيراس للصحيفة: "هذه الرحلة فرصة لإدارة بايدن لترك انطباع أول كبير لدى دول الشرق الأوسط".

وأكد الخبير إن تمكين شركاء الولايات المتحدة وتعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار هو هدف رئيسي لهذه الإدارة.

(م ش)