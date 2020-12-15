مصدر دبلوماسيّ: الاتّحاد الأوروبّيّ يبلغ أردوغان بتشديد العقوبات على تركيّا

أفاد مصدر دبلوماسي، أنّ رئيس المجلس الأوروبّي شارل ميشيل أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا.
العالم والشرق الأوسط 2020-12-15T21:14:00 مركز الأخبار

وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، إنّ ميشيل "أطلع الرئيس التركي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 10 و11 ديسمبر، وأكد على ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسّط".

وأضاف المصدر أنّ ميشيل دعا أيضاً "لاستئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة".

وقرّرت قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة تشديد العقوبات ضد تركيا بسبب أعمالها في البحر المتوسط. وأجّل الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات حتى مارس المقبل، وأمهل تركيا حتى ذلك الموعد لتغيير سلوكها.

(ي ح)


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