مصدر أوروبي: الاتحاد الأوروبي سيزيد مؤقتاً مشتريات الغاز الروسي عبر دول قبلت الدفع بالروبل

وقال مصدر أوروبي مطلع لوكالة تاس الروسية، إن الاتحاد الأوروبي سيزيد بشكل كبير ولكن مؤقت، مشترياته من الغاز الروسي عبر الدول المستعدة للدفع بالروبل.

وذكر المصدر أن هذا التصرف يهدف إلى التعويض بذلك عن وقف الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا.

وأضاف المصدر: "عقد اليوم اجتماع طارئ لمجموعة تنسيق الغاز، بسبب الوضع الذي نشأ مع بولندا وبلغاريا في هذا المجال. وكان أحد الحلول الوسيطة هو زيادة كبيرة في مشتريات الغاز من روسيا عبر القنوات المتبقية، مما سيسمح لبولندا وبلغاريا بشراء كميات إضافية من الغاز في السوق الأوروبية".

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل كذلك مع جميع الشركاء، لضمان زيادة إمدادات الغاز وخاصة الغاز الطبيعي المسال.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة بلومبرغ الأميركية أن أربعة مشترين أوروبيين للغاز قد دفعوا بالفعل مقابل إمدادات الغاز الروسي بالروبل كما طالبت روسيا.

وأضافت مصادر بلومبرغ أنه من غير المحتمل إجراء المزيد من القطع إذا رفض الآخرون متطلبات الكرملين حتى النصف الثاني من شهر أيار، عندما يحين موعد المدفوعات التالية، وفقاً لأحد الأشخاص المقربين من عملاق الغاز الروسي غازبروم، على حد قول الوكالة الأميركية.

وقد فتحت عشر شركات أوروبية بالفعل الحسابات في بنك غازبروم "Gazprombank" وهي الحسابات البنكية اللازمة لتلبية مطالب روسيا بالدفع بالروبل، حسبما قال الشخص المطلع للوكالة، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقطعت روسيا إمدادات الغاز بالكامل عن بولندا وبلغاريا الأربعاء بعد أن رفضتا آلية غازبروم المقررة للمدفوعات بالروبل، والتي تقول شركة الغاز الروسية الحكومية إنها لا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي، بحسب المصدر.

وطالبت موسكو بدفع الغاز الروسي للدول غير الصديقة بالروبل مقابل الشحنات اعتباراً من 1 نيسان، لكن الكتلة الأوروبية أبلغت الدول الأعضاء أن الآلية التي قررتها موسكو، والتي تطلب فتح حسابات باليورو والروبل في بنك Gazprombank المملوك للدولة الروسية "سوف تنتهك العقوبات" الغربية التي تفرضها واشنطن وبروكسل على روسيا.

(م ش)