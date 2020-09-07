مصدر عسكري ليبي لهاوار: الجيش  يدمر 3آليات ويجبرهم على الانسحاب

وأكد المصدر العسكري لوكالة هاوار "أن مجموعة من المرتزقة حاولوا التقدم ولكن قوات الجيش الليبي قامت باستهدافهم بالمدفعية وتدمير آلياتهم وكبدتهم خسائر كبيرة أجبرتهم على الانسحاب" .

وأشار "المصدر" إلى أن قوات الوفاق المدعومة من تركيا، حاولت التقدم بوحدات استطلاع وتم التصدي لها وضرب3 آليات تابعة لها.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار بموجب مبادرة القاهرة.

وقال "المسماري" إن الجيش الوطني يسعى دائماً إلى السلام والأمن لتحقيق حلم الليبيين في دولة خالية من الإرهاب.

وأوضح "المعركة بدأت تنتقل من ساحة المعركة إلى ساحة المفاوضات.. العمليات العسكرية متوقفة منذ 8 يونيو في كل محاور القتال".

(ي ح)