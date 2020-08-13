مصدر عربي مسؤول: مواقف عربية جماعية خلال المرحلة القادمة لمواجهة التدخلات التركية

وأعلنت الجامعة العربية، الخميس، نقلاً عن مصدر مسؤول قوله، في بيان على صفحتها على "فيسبوك" أن الأمين العام أحمد أبو الغيط أكد في اتصال مع وزير الخارجية العراقي أن المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا.

يأتي ذلك فيما أكد وزراء الخارجية العرب على دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأي عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية، بحسب الخارجية العراقية.

وأجرى وزير الخارجيّة العراقي، فؤاد حسين، اتصالات عِدّة مع نظرائه العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ السافر الذي تسبّب بمقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدوديّ مع الجانب التركيّ، وذلك بطائرة مُسيّرة في منطقة سيدكان في هولير.

(ي ح)