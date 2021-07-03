مسد: تصريحات عبد الحكيم بشار بمثابة دليل دامغ على المشاركة الفعلية في المجازر

صرح نائب رئيس ما يسمى" الائتلاف السوري" والقيادي في المجلس الوطني الكُـردي السوري ENKS عبد الحكيم بشار، بتلفيقات لا تمت بالواقع بصلة، حيال ما يحدث في عفرين المحتلة من جرائم على الاحتلال التركي ومرتزقته.

مجلس سوريا الديمقراطية وإدانة لذلك، أصدر اليوم بياناً للرأي العام، قال فيه: "في تصعيد واضح ومخالف لأدنى حالات الوطنية السورية ومبادئ الاًخلاق في التعاطي مع القضايا الإنسانية وبتضاد مع ما يحدث من وقائع.

قامت في الفترة الأخيرة شخصيات من ما يسمى "الائتلاف" بالإدلاء بتصريحات كاذبة تنفي خلالها حدوث أي انتهاكات في عفرين المحتلة، كالتي جاءت مؤخراً على لسان المدعو عبد الحكيم بشار، وتزامنت مع تصريحات رئيسه المدعو نصر الحريري ومكتب الإعلام في الائتلاف، يدعو فيه إلى احتلال تركي جديد لمناطق من شمال سوريا".

وتابع المجلس في بيانه:" إننا في مجلس سوريا الديمقراطية ندين ونشجب هذه التلفيقات والافتراءات، ونرفض بشدة ما جاء على لسان المدعو عبدالحكيم بشار وأباطيله التي تزعم بعدم وجود أية انتهاكات تحدث على يد الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، علماً بأنها باتت معروفة ومتداولة ومثبتة في تقارير منظمة حقوق الانسان والعفو الدولية والعديد من منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان العربية والمحلية السورية وندعو هذه الجهات وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان للاطلاع على حقيقة الأوضاع في عفرين المحتلة، كما نرفض بشدة التصورات الخرقاء بحق قوات سوريا الديمقراطية".

واكد خلال بيانه "إن ذلك يعتبر ذلك بمثابة الدليل الدامغ بمشاركة فعلية للمجازر التي حصلت، وسياسات التهجير والتغيير الديمغرافي والاستيلاء على مقدّرات شعبنا في عفرين المحتلة. والمجلس الوطني الكردي يتحمل ذات المسؤولية إن لم يدلي بموقفه من هكذا تصريحات من ممثليه في الائتلاف. ونهيب في الوقت نفسه كافة القوى الوطنية السورية بتحمل مسؤولياتها من مثل هذه المقاربات غير الوطنية، وفضح سياساتهم التي تنطلق من محاولات واهية لشرعنة الاحتلال التركي وتبرير جرائمه بحق شعب سوريا ومكوناته الأصيلة".

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