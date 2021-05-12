مسد: نتمنى أن يكون هذا العيد نهاية المآسي والدمار وفتح باب السلام في بلدنا سوريا

جاء ذلك خلال برقية لمجلس سوريا الديمقراطية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، الذي يصادف يوم غد الخميس.

وجاء في نص رسالة التهنئة:

"بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمسلمي سوريا ولعموم العالم الإسلامي، كما نتقدم بأحر التهاني لعوائل الشهداء، حيث ندين بحياتنا وحريتنا لشهدائنا الأبرار الذين يبقون محل اعتزازنا إلى الأبد.

كما نخص بالتهنئة بناتنا وأبناءنا في قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي الذين يسهرون بمنتهى الشجاعة على حماية أمن المنطقة وحياة وممتلكات المواطنين في شمال وشرق سوريا، ويبعثون برسائل الاطمئنان والأمان إلى شعبنا.

راجين الله تعالى أن يتقبل من المسلمين جميعًا صيامهم وعباداتهم في شهر رمضان المبارك، وأن يجعل حلول هذا العيد نهاية لكل المآسي والدمار ويفتح أبواب الاستقرار والسلام في بلدنا العزيز سوريا."

ANHA