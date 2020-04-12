مسد: نأمل أن يحمل عيد الفصح معه بشائر الصحة والسلامة لعموم الإنسانية

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم بياناً كتابياً، بمناسبة عيد الفصح الذي يصادف اليوم 12 من نيسان.

جاء فيه:

"يحل علينا عيد القيامة (عيد الفصح المجيد) هذا العام في ظروف استثنائية وصعبة بسبب تفشي وباء كورونا الذي اجتاح العالم برمته، لذا يتوجب علينا الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصحية، وإلغاء مظاهر الاحتفال الجماعية.

إننا في مجلس سوريا الديمقراطية إذ نهنئ أبناء الطوائف المسيحية في سوريا والعالم بحلول عيد قيامة السيد المسيح عليه السلام، آملين أن يحمل معه بشائر الصحة والسلامة لعموم الإنسانية.

كما نجدد تأكيدنا أنه لا سلام بدون تسامح وقبول الآخر وتغليب الانتماء الأساسي على الانتماءات الفرعية التي لا بد منها، لتشكل لوحة فسيفساء غنية بألوانها المعبرة عن وطن جامع لا يُفرق بين القوميات والطوائف والمذاهب.

نتوجه مرة أخرى بخالص التهاني والتبريكات لمسيحي سوريا والعالم، متمنين أن تحل علينا الأعياد والمناسبات القادمة في ظروف أفضل، ويكون بلدنا سوريا قد تجاوز محنته نحو تحقيق العدالة والمساواة في نظامٍ لامركزي ديمقراطي لعموم السوريين".

(د ج)