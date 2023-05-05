مسد: مبادرة الإدارة الذاتية في هذا التوقيت خطوة في الاتجاه الصحيح

أطلقت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في 18 نيسان الفائت، مبادرة لحل الأزمة السورية، مؤلفة من 9 بنود، أكدت فيها أنه "ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لا مركزي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء".

الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، أوضحت لوكالتنا بصدد المبادرة: "بعد 12 عاماً على معاناة الشعب السوري وتعثّر العملية السياسية، وفي سياق المتغيرات الإقليمية والدولية، فإن أي مبادرة في الوقت الحالي والأزمة السورية بهذا التعقيد الكبير، من شأنها أن تساهم في إيجاد مخارج مناسبة لها".

ولفتت أمينة عمر إلى أن إطلاق مبادرة من قبل الإدارة الذاتية في هذا التوقيت خطوة في الاتجاه الصحيح، بغضّ النظر عن مستوى الاستجابة، والإدارة الذاتية من مهامها الطبيعية أن تقدم نموذجاً للحل الوطني.

وعن رؤيتهم للمبادرة التي طرحتها الإدارة الذاتية، أوضحت أمينة أن هذه المبادرة تستند إلى مبادئ مجلس سوريا الديمقراطية ورؤيته للحل السياسي للأزمة السورية، كالتأكيد على وحدة الأراضي السورية والتوزيع العادل للثروات الاقتصادية التي تعود ملكيتها لكافة الشعب السوري.

وسلطت أمينة عمر الضوء على البيان الأخير للإدارة الذاتية في 30 نيسان، حول أنها: "جاهزة لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها في 18 نيسان الجاري لحل الأزمة السورية"، وأكدت أن موضوع اللاجئين موضوع مهم جداً.

وأشارت أمينة عمر "موضوع اللاجئين موضوع مهم جداً، ومنذ البداية الإدارة الذاتية استقبلت أكثر من مليون نازح على أراضيها، وبالتالي كانت أبوابها مفتوحة لاستقبال النازحين واللاجئين السوريين، وما يؤكد هذا الأمر، تصريح الإدارة الذاتية مؤخراً بخصوص استقبال اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان والذين أصبحوا مشكلة كبرى هناك".

وبيّنت أمينة عمر: "أن الإدارة الذاتية شريك أساسي في محاربة الإرهاب، وقد أثمرت هذه الشراكة عن انتصار وإنجاز كبير في القضاء على المنظمات الإرهابية، والآن تؤكد الإدارة في هذه المبادرة أنها مستمرة في مكافحة الإرهاب، وهي مستعدة للتعاون في مكافحة المخدرات، هذه الآفة التي باتت تهدد الشباب السوريين، والشباب في دول الجوار".

وأكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر أن مجلس سوريا الديمقراطية مستمر في العمل مع القوى الديمقراطية السورية، ويبذل جهوداً كبيرة من أجل توحيد الرؤى والإسراع في إنهاء مأساة الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته في الحرية والعدالة والمساواة، وبناء سوريا الجديدة سوريا لكل أبنائها وبناتها.

(أم)

ANHA