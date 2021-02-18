مسد: بيان آستانا مُحرِّف للحقائق وهدفه زرع التّفرقة والإبقاء على النظام الاستبدادي الحاكم

وأصدر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم بياناً إلى الرأي العام استنكر فيه ما جاء في البيان الختامي لمجموعة آستانا، وقال في البيان:

"اطّلَعَ مجلس سوريا الديمقراطية على البيان الصادر عن مجموعة أستانا بتاريخ ١٧ شباط ٢٠٢١، والذي عبّرتْ فيه الدول الضامنة ايران، تركيا وروسيا عن مواقف لا تمتُّ بصلة لحقيقة وواقع شمال وشرق سوريا ودور الإدارة الذاتية في الحفاظ على حياة السوريين وتأمين الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب ووحدة البلاد، ولا تنسجم مع التّطلعات المشروعة للشعب السوري.

إن مجلس سوريا الديمقراطية يندد ويدين ما ورد في بيان أستانا بخصوص شمال وشرق سوريا ويعتبره إجحافاً بحق السوريين، ومشوّهاً ومُحرِّفاً للحقائق الموجودة، بغية زرع التّفرقة ونشر ثقافة الكراهية والعِداء بين السوريين، والإبقاء على النظام الاستبدادي الحاكم، وتمرير أجنداتهم الخاصة بالتّبعية والاحتلال للأراضي السورية.

وبهذا الخصوص فإن مجلس سوريا الديمقراطية يُعيدُ تأكيده على وحدة الأراضي السورية والدفاع عنها، ويرفض أي إعادة إنتاج لنظام الاستبداد، ويؤكد من جديد تمسّكه بالانتقال السياسي إلى نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يضمن ويصون حقوق كافة المكونات السورية".

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ANHA