مسد: الهجوم التركي يعرقل جهود مكافحة الإرهاب والتعاون بين العراق وسوريا والتحالف الدولي

جاء ذلك في البيان الذي اصدره مجلس سوريا الديمقراطية حول الهجوم التركي على مطار السليمانية.

مسد في بيانه قال :" ندين بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي استهدف الأمن والاستقرار في العراق عبر القصف الذي طال محيط مطار السليمانية في إقليم كردستان في خرق صريح للقانون الدولي".

وأكد أنه يرى " أن الحكومة التركية ومنذ بداية توليها لمقاليد السلطة تتعمد العمل على انتهاك القانون الدولي وقواعد حسن الجوار وعدم الاكتراث بالأعراف والمواثيق الدولية وتهديد إرادة الشعوب وحياة المدنيين عبر كافة أشكال التدخل المباشر وغير المباشر في شؤونهم الداخلية ومصادرة حرياتهم السياسية، إذ تلجأ تركيا بشكل مماثل إلى هذه الممارسات والأنشطة العدائية لمنع الانتقال الديمقراطي وإنجاز أي حلّ سياسي يحقق الاستقرار في سوريا".

مسد أشار أن الاعتداء يهدف لزعزعة وحدة الصف العراقي ، وتابع " الذي يُعد شريكاً رئيسياً في الحرب على الإرهاب خاصةً وأن هذا الاعتداء جاء مباشرةً بعد مقتل إياد الجبوري زعيم تنظيم داعش الإرهابي في عملية استهدفته في مدينة إدلب الواقعة تحت حماية ونفوذ الفصائل الإرهابية التابعة لتركيا".

وفي ختام بيانه دعا المجلس المجتمع الدولي لإغلاق المجال الجوي العراقي والسوري أمام الهجمات التركية ، ودعاه أيضاً لإدانة السلوك العدائي والتعسفي الذي يهدف لإضعاف دور الكرد في أي حوار أو حلّ ديمقراطي في دول الجوار.

وأكد أن ذلك "يعرقل جهود مكافحة الإرهاب وعرقلة أي تعاون بين العراق وسوريا والتحالف الدولي في إطار الحرب المشتركة ضد تنظيم داعش".

(س)