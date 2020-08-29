مسد يكشف لـ هاوار عن برنامج زيارته لروسيا

وقال سيهانوك ديبو إن وفد مجلس سوريا الديمقراطية وصل إلى موسكو بتاريخ ٢٧ آب الحالي بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية.

ويضم الوفد كل من رئيسة الهيئة التنفيذية لمسد إلهام أحمد ونائبها حكمت الحبيب، ورئيس الاتحاد السرياني سنحريب برصوم وممثل مسد في مصر سيهانوك ديبو.

وقال ديبو في تصريح لوكالة هاوار بأنه سيتم التوقيع يوم الاثنين القادم على مذكرة تفاهم بين مسد وحزب الإرادة الشعبية خلال مؤتمر صحفي وسيعقد لقاء مع الخارجية الروسية في الْيَوْمَ نفسه.

وبحسب ديبو أن نص المذكرة التي ستنشر لاحقاً تصلح كي تكون خارطة طريق أو نص لمبادئ أساسية لعقد اجتماعي سوري جديد يقطع الطريق أمام أي محاولة تنال من سوريا إن كان في احتلالها وتقسيمها أو إعادة انتاج أي نظام استبدادي مركزي.

وأضاف "نستطيع القول بأن المذكرة التي ستوقع تعتبر أفضل ما وقع إلى اللحظة؛ لها الفائدة الوطنية السورية على مختلف الجغرافية السورية لكل مكونات شعب سوريا وبشكل أكبر للمعارضة الوطنية الديمقراطية، كما يمكن القول بأنها نقطة انعطاف حقيقية".

(ي ح)