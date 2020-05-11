مسد يكرم المؤسسات التي ساهمت في منع ظهور كورونا

ونوه أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية خلال زيارة إلى المجلس الصحي وبلدية الشعب أن مبادرتهم لشكر المؤسسات المعنية هي لرفع المعنويات والتأكيد على أن الأزمة الحالية المتمثلة بوباء كورونا يتحمل مسؤوليتها الجميع.

وأشاروا إلى أن دور مجلس سوريا الديمقراطية في هذه الفترة يكمن في مساندة المؤسسات من خلال توعية المجتمع وإيصاله إلى بر الأمان لتجاوز هذه المحنة.

وقدم مجلس سوريا الديمقراطية، بطاقات شكر للمجلس الصحي وبلدية الشعب.

ومن جانبهما شكرت إدارتا المجلس الصحي وبلدية الشعب في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية مجلس سوريا الديمقراطية على هذه المبادرة التي تمثل دافعاً معنوياً وحافزاً للعمل على زيادة الجهود لدرء الخطر.

وخلال الزيارة فُتح باب النقاش حول التحديات التي تواجه المنطقة والعالم بأسره، في حال فقدان السيطرة على انتشار هذا الفيروس القاتل، وتبادل الآراء حول السيناريوهات المطروحة إلى جانب الإشارة إلى أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون تأزم الأوضاع.

ويذكر أن كلاً من بلدية الشعب والمجلس الصحي بعد التنسيق مع المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية قد أصدر عدة تعاميم وقرارات منذ بداية ظهور خطر فيروس كورونا، كما وأجرى عمليات تعقيم ونشاطات توعوية إلى جانب مراقبة الأسواق لمنع تفشي فيروس كوفيد 19.

(م ع/م)

ANHA