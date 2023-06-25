مسد يدين استهداف سوق شعبي في جسر الشغور ويدعو إلى حماية المدنيين

وأصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً بصدد الغارة الجوية التي استهدفت صباح اليوم سوقاً شعبياً في مدينة جسر الشغور غربي مدينة إدلب ما أسفر عن سقوط مدنيين.

وأعرب مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الذي استهدف، صبيحة اليوم، سوقاً شعبياً في مدينة جسر الشغور شمال البلاد، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى ومتضررين.

وأضاف "ونحن في المجلس إذ نستنكر هذه النزعة الجامحة لارتكاب الأعمال الدموية وانتهاج العنف، نهيب بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا والفاعلين الدوليين لإدانة استمرار هذه الأعمال والعمل على حماية المدنيين والانخراط أكثر في إيجاد حلّ للمقتلة السورية".

وجاء في البيان أيضاً: "الوقت الذي يشهد الملف السوري حراكاً سياسياً على الصعيدين المحلي والعربي لجهة إيجاد حلول سلمية للأزمة السورية التي تجاوزت العقد بعامين، يباغتنا جنوح بعض السوريين لاستخدام العنف وبالتالي العنف المضاد الذي يعيدنا إلى المربع الأول ويترك الجرح السوري دونما ضماد".

ودعا البيان "الفرقاء السوريين إلى قراءة الواقع السوري انطلاقاً من الحس والانتماء الوطني، والعمل الجاد من أجل إيجاد مخرج حقيقي للأزمة وتداعياتها المرهقة لكاهل المواطن السوري داخل البلاد وخارجها.

وألا تغيب عن أذهاننا مشاهد غرق السوريين في البحار وتكبدهم معاناة النزوح، وألم التهجير وقسوة اللجوء وظلمة السجون وعذابات المخيمات، وأن تستجيب المعارضة السورية التي تمتلك ناصية القرار والمكلّفة بالتفاوض، الالتفاف حول مشروعٍ وطني شامل يجمعنا وينتشل البلاد من حالة التقسيم والانحدار المستمر.

لابد من موقف يحصّن البلاد من العنف، ويوقف مسيرة الدماء، ويجمع السوريين على طريق الإنقاذ".

كما جدد مجلس سوريا الديمقراطية، دعوته "المفتوحة للحوار ويدنا الممدودة للسلام لكافة الفرقاء السوريين، والعمل سوية لإيجاد مقاربة وطنية تنسجم مع القرار الأممي 2254، والشروع في تحقيق تطلعات الشعب السوري التّواق للحرية والعدالة والمساواة".