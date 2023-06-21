مسد يدعو إلى محاسبة تركيا على المجزرة التي ارتكبتها يوم أمس

وأصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً نشر على موقعه الرسمي، دعا فيه المجتمع إلى مساءلة تركيا حول الجريمة التي ارتكبتها يوم أمس.

وجاء في البيان:

"إن مجلس سوريا الديمقراطية في الوقت الذي يعبّر فيه عن أحرّ التعازي لأُسر وعوائل الشهداء، يدين بأشد العبارات هذه الجريمة الإرهابية المروعة بحق المدنيين، ويدعو لمحاسبة تركيا على جميع جرائم الحرب التي ارتكبتها ولا تزال بشكل يومي بحق أبناء سوريا دون أي رادع أو مساءلة، كما يستنكر المجلس بأشد العبارات الصمت الدولي تجاه السياسات التركية الهادفة إلى نشر الذعر والرعب في مناطق شمال وشرق سوريا، ودفع المواطنين السوريين إلى إخلاء قراهم وبلداتهم تمهيداً لاحتلالها، ونفيهم كجماعات مهاجرة لابتزاز الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، للقبول بالسياسات المارقة للدولة التركية".

ودعا البيان التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة لعدم التساهل مع التهديدات التركية وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق السكان المحليين، كما طالب دولة روسيا الاتحادية بعدم تحويل مسار أستانا إلى غرفة عمليات لتنسيق العمليات الأمنية التي تستهدف أرواح السوريين الأبرياء.

كما دعا مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن لمساءلة تركيا حول الجريمة التي ارتكبتها يوم أمس، ومحاسبتها على كافة جرائم الحرب والتطهير العرقي الذي تمارسه في خرق واضح وصريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

(ك)