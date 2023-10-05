وجاء ذلك خلال بيان كتابي أصدره المجلس اليوم، تعقيباً على هجمات دولة الاحتلال التركي على منشآت الطاقة والمرافق الحيوية في شمال وشرق سوريا المستمرة منذ يوم أمس.

وقال البيان في مستهله: "يدين مجلس سوريا الديمقراطية ويستنكر بأشد العبارات الهجمات العدائية لدولة الإرهاب والاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، والتي لم تتوقف منذ البارحة وحتى اللحظة عبر الطائرات والمسيّرات الحربية على منشآت الطاقة والمرافق الحيوية بشكل عدائي ووحشي غير مسبوق، مرتكبة جرائم حرب لا تحصى، مخلّفة جراء هذه الهجمات العديد من الضحايا والشهداء، بينهم عمال بناء مدنيين وعسكريين، في خرق واضح وصريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "إن المجلس إذ يشدد على رفضه القاطع لأساليب العنف والهجمات العدائية، فإنه يشير لعدم صحة المزاعم التركية حول عبور منفّذي هجوم أنقرة الأخير بمناطق شمال وشرق سوريا، وهو ما صرّح به السيد مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية بهذا الخصوص، ويعتبر المجلس أن هذه الادعاءات والمزاعم لا تُعد سوى حُجج واهية وخطيرة على مصير شعوب المنطقة، تتمثل أهدافها في ضرب الأمن والاستقرار الذي حققته قوات التحالف الدولي ضد داعش بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، وخلق بيئة مناسبة لداعش لإعادة تنظيم نفسه والقيام بأعمال إرهابية جديدة مشكّلةً تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين، وضماناً لسياساتها الاستعمارية التوسعية، وتنفيذاً لعمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي، واحتلال وقضم المزيد من الأراضي السورية".

ودعا مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه "المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات العدائية التركية ومحاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها في سوريا"، وطالب الولايات المتحدة وروسيا "الضامنَين" بالقيام بمسؤولياتهم، وعدم السماح لتركيا في تصدير أزماتها، وضرورة احترامها لسيادة وحدود دول الجوار.

كما دعا "جميع السوريين للوقوف صفاً واحداً والقيام بواجبهم الوطني ضد عدوان دولة الإرهاب والاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا".

(س ر)