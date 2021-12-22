وعقدت الندوة في منطقة السبعة كيلو في قاعة المجلس المدني بدير الزور بحضور عدد من أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية وعدد من مثقفي دير الزور لمناقشة الحل السياسي في سوريا.

حيث تحدث لوكالتنا المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان, وقال إنهم عقدوا الجلسة مع المثقفين والكتّاب لتفعيل دورهم وللأخذ بآرائهم سواء كانت سلبية أو إيجابية لا سيما أنهم يعتبرون أنه يجب أن يكون لفئة المثقفين دور ريادي في المسائل السياسية.

وأوضح عثمان " بأن الجلسات تهدف إلى الجلوس مع الكتّاب والمثقفين وأخذ آرائهم وانتقاداتهم فيما يتعلق بالحل السياسي في مناطق شمال وشرق سوريا وعموم البلاد".

وأشار عثمان إلى أنه " من أهم المحاور التي ناقشوها في الندوة تقييم الوضع السياسي في المنطقة والمصاعب والمعوقات التي تعترض طريق إيجاد حل سياسي في سوريا". وأشار إلى التحديات التي تعترض مشروع مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لإيجاد حل سياسي في سوريا وقال: "نحن نسعى لإشراك دور المثقفين في إيجاد حل سياسي في البلاد".

وذكر عثمان "أن الآراء التي تم طرحها خلال الجلسة تمحور أغلبها حول تحديات الحل السياسي على الرغم من الاجتماعات الدولية كسوتشي وآستانا دون الوصول لحل سياسي في سوريا إنما إطالة الحرب السورية لمصالح هذه الدول".

كما تحدث لوكالتنا الناشط الحقوقي عبد الناصر المحيمد وقال" إن المجال أمام المثقفين لم يكن مفتوحاً للعب دورهم بشكل فعال لطرح الآراء والمقترحات. وإن مثل هذه الندوات والجلسات ورغم أنها جاءت متأخرة لكن لها أهمية في إعادة تفعيل دور المثقفين".

وأوضح المحيمد "بأن مسد منذ بداية تأسيسه كان هدفه الحوار مع جميع الأطراف السياسية في سوريا".

وأشار المحيمد "إلى ضرورة أخذ الآراء والمقترحات وتطبيقها على أرض الواقع".

(ع ع/ل)

ANHA