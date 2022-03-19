مسد يعقد ندوة حوارية في النمسا ويناقش آفاق الحل السوري

ونظم مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، ندوة حوارية أمس الجمعة، في مركز المجلس في العاصمة النمساوية فيينا.

حضرها الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، ورئيس مكتب العلاقات العامة في المجلس حسن محمد علي، وأطياف من المعارضة السورية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات السياسية السورية والكردية وبعض الشخصيات المستقلة.

جرى النقاش في الندوة حول أهمية الحوار والوعي في إيجاد رؤية واستراتيجية مشتركة تجمع الأطياف والمكونات السورية، لبناء مواقف مشتركة لدمقرطة سوريا والوصول إلى آفاق لحل الأزمة السورية القائمة.

كما تطرق الحضور إلى ضرورة التخلص من الأحكام المسبقة التي اختُلقت لدى السوريين خلال عقد من الزمن (خلال الأزمة السورية)، بالإضافة إلى خلق حلول مبتكرة تجمع السوريين وتعيد الدعم الدولي.

(س ر)

ANHA