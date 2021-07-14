مسد يعقد اجتماعاً مع رجال الدين في حلب لبحث سبل حل الأزمة السورية

اجتمع اليوم مجلس سوريا الديمقراطية مع رجال الدين في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب لشرح آخر المستجدات السياسية.

وحضر الاجتماع الذي أقيم في مؤسسة الشؤون الدينية، الواقعة في حي الشيخ مقصود، العشرات من رجال الدين وأعضاء مجلس سوريا الديمقراطية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت من ثم تحدثت عضوة مكتب العلاقات لمجلس سوريا الديمقراطية فاطمة حسينو وقالت: "إن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف والمذاهب، لا يمكن الحديث عن حل للأزمة بدون إعطاء الحقوق المشروعة لهذه المكونات، فإعطاء الحقوق المشروعة لا يعني التقسيم كما يدعي البعض".

وأشارت فاطمة إلى ضرورة أن يكون مجلس سوريا الديمقراطية جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة، وقالت: "مصلحة السوريين دائماً تكون عبر حل ديمقراطي سلمي".

وأضافت فاطمة بأنه يجب تحييد الدين في حالات الأزمات وإبعاد المتلاعبين به ومنع استغلاله في حالات الفوضى، وقالت: "شاهدنا جميعاً في السنوات السابقة كيف تم استغلال الدين على يد جماعات متطرفة ومن قبل دول إقليمية لخدمة أجنداتهم ومصالحهم الشخصية، وباسم الدين قتلوا ودمروا وهجروا وشردوا الشعب".

"سوريا تعاني من صراعات داخلية وإقليمية وعالمية"

أما عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية مرعي الشبلي وخلال كلمة ألقاها في الاجتماع قال:" رجال الدين وعلماء الدين لهم تأثير في هذا المجتمع، وعندما يصلح رجل الدين يصلح معه المجتمع".

ونوه الشبلي بأن سوريا تعاني منذ 10 سنوات من الحرب التي انطلقت شرارتها من درعا وهذه الثورة التي امتدت حتى وصلت إلى كل سوريا، وقال: "فسوريا مرت بثلاثة صراعات، الصراع الأول كان صراعاً داخلياً على السلطة والصراع الثاني كان من قبل القوى الإقليمية وعلى رأسها تركيا وإيران، والصراع الثالث صراع عالمي بين روسيا وأمريكا ومحاورهما".

وأضاف الشبلي: "أين الشعب السوري ومطالبه وحقوقه من كل هذه الصراعات؟ فهذا الشعب الذي دفع ملايين الشهداء من أجل المطالبة بالحرية لنفسه ولوطنه، وليعيش بكرامة لكنه أصبح اليوم مغيباً عن اجتماعات الحل لوطنه السوري".

"الحوار السوري هو الحل الوحيد لإنقاذ الشعب"

وعن سبل حل الأزمة السورية أكد مرعي الشبلي بأن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية دائماً ما ينادون بالحوار والحل السياسي، لأنهم على يقين بأن الحل العسكري لا يمكنه الخروج بنتيجة مرضية، ولا يمكن إنهاء الأزمة إلا بالحل السياسي عبر حوار سوري – سوري.

وختم الشبلي حديثه بالقول: "لا يمكن في سوريا أن تحل الأزمة إلا بالحوار فالحوار السوري-السوري هو الحل الوحيد، ومجلس سوريا الديمقراطية سيكون جسراً للشعب السوري للوصول إلى بر الأمان.

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ANHA