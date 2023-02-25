مسد يعقد اجتماعاً في دير الزور ويؤكد على ضرورة تفعيل الحياة الحزبية

الاجتماع عقد في قاعة المجلس المدني بدير الزور في منطقة سبعة كيلو بحضور أعضاء من مجلس سوريا الديمقراطية وممثلي وممثلات الأحزاب في دير الزور وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاه قراءة الوضع السياسي من قبل عضو مجلس سوريا الديمقراطية أنس المرفوع.

وتطرق إلى دور الأحزاب في مؤسسات المجتمع المدني في دير الزور وكيفية العمل على توعية المجتمع كون دير الزور آخر منطقة تم تحريرها من تنظيم داعش وهي المنطقة التي كانت مهمشة سابقاً على مدى مئة عام سياسياً وفكرياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأوضح "بأنه يجب أن تكون الأولوية للعمل التوعوي والفكري وأن يكون العمل التوعوي بالتدرج من أجل تقبل أهلنا في دير الزور لعمل الأحزاب وأن يكون لهذا العمل نتائج على الأرض

وأشار" الأحزاب لها دور أساسي في تنمية الديمقراطية وهي الركيزة الأساسية والحجر الأساس في أي بناء ديمقراطي ويجب على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني العمل على تنمية المجتمع من خلال التوعية وجذب العشائر لكي يكون العمل في دير الزور بعيداً عن العشائرية والانتماءات العرقية وأن يكون عملها خالصاً من أجل تطوير المشروع الديمقراطي.

واختتم حديثه "تعتبر الأحزاب جزءاً من الصورة الجميلة لمشروعنا الديمقراطي ونرغب أن يراها العالم أجمع والأحزاب لها دور مهم سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية لها دور كبير في تطوير مشروعنا الديمقراطي .

وبعد فتح المجال أمام الحضور، للنقاش حول محور الاجتماع، خرج الاجتماع بتوصيات أهمها:" تفعيل الحياة الحزبية في دير الزور، ومشاركة الأحزاب في العملية الإدارية، والعمل على أن تكون هناك رؤية مشتركة بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة لتشكيل مجموعة منسقية تشمل الأحزاب في دير الزور".

(ع ع/سـ )

ANHA