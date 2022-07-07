مسد وحزب الإرادة الشعبية يشددان على ضرورة حل الأزمة السورية وفق القرار ٢٢٥٤

في إطار العمل المشترك بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية؛ نظما يوم أمس، ندوة مشتركة عبر تطبيق (زوم) بعنوان (انعكاس المتغيرات الدولية على القضية السورية)، وفق ما ذكره الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطية.

ومثّل جانب مجلس سوريا الديمقراطية، سيهانوك ديبو، عضو المجلس الرئاسي وعلاء عرفات أمين عام حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، كما شهدت الندوة عدة مداخلات.

وتمت إدارة الندوة من قبل مهند دليقان القيادي في حزب الإرادة الشعبية، حيث أجمع الطرفان على أن الظروف الدولية والإقليمية كان لها تأثير واضح في الأزمة السورية، وبشكل خاص من خلال تشبيكها بملفات معقدة إقليمية ودولية.

كما شدد الجانبان على ضرورة حل الأزمة السورية وفق مسارها السياسي بناء على القرار ٢٢٥٤؛ ويجب أن يكون بدور أكثر وضوحاً للمعارضة الوطنية الديمقراطية.

يذكر أن مجلس سوريا الديمقراطية والإرادة الشعبية وقعا في ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٢٠ مذكرة تفاهم في موسكو مؤلفة من خمس نقاط تعد بمثابة ثوابت أساسية للحل السوري ورؤية تنفيذية مهمة لإنهاء أزمة البلاد.

(ف)