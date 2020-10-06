مسد تنقل فحوى رسالة إلهام أحمد للفعاليات الشعبية في الشدادي

التقى، اليوم، وفد من مجلس سوريا الديمقراطي في مقر حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الشدادي مع مجموعة من الفعاليات الشعبية ووجهاء العشائر.

الاجتماع عُقد لمناقشة الأوضاع السياسية والمشاكل المتعلقة بمطالب الشعب من الجهة الخدمية، والإفراج عن المعتقلين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

عضو مكتب التنظيم في مجلس سوريا الديمقراطي في الحسكة، عزيز سليمان، أشار إلى أن هذا الاجتماع واحد من الاجتماعات التي أجراها مجلس سوريا الديمقراطي في ناحية الشدادي، وناقشوا فيه الأوضاع السياسية في المنطقة، والاستماع إلى آلام وهموم الأهالي وما كانوا يعانون منه في الفترات السابقة من ظلم وإرهاب على يد داعش والنصرة.

وأوضح السليمان، أن الفعاليات الشعبية من الوجهاء والأهالي الذين حضروا الاجتماع ناقشوا أوضاع المنطقة من الناحية الخدمية، وكان من أهم مطالبهم الإفراج عن السجناء لدى قوات سوريا الديمقراطية ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

وأضاف السليمان "الأهالي والفعاليات طالبوا بتحسين الخدمات والواقع المعيشي في المنطقة كونها ضحت بمئات الشهداء من أجل تحرير المجتمع من رجس داعش الإرهابي في دير الزور والرقة ومنبج وغيرها، واعتبروا أن المنطقة مهمشة من قبل الإدارة نوعًا ما".

ولفت السليمان، أن "مطالب الأهالي بالإفراج عن السجناء، وعدناهم بها على لسان الرئيس العام للمجلس التنفيذي في مجلس سوريا الديمقراطي إلهام أحمد، والتي وعدت بالإفراج عنهم وإصدار عفو عام، وإخلاء مخيم الهول من الذين يحملون الجنسية السورية، وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية في مدنهم ومنازلهم".

وبدوره عبّر شيخ عشيرة الملحم في الشدادي، حمزة الكعود، عن شكره وامتنانه لأعضاء مجلس سوريا الديمقراطي كافة، للاستماع إلى مطالبهم وأخذها بعين الاعتبار.

وشدد الكعود، على أن شعوب المنطقة تقف يدًا بيد مع القوات العسكرية والمجالس التنفيذية في الإدارة الذاتية للحفاظ على مكتسبات الثورة وإعمار الوطن.

(هـ ن)

ANHA