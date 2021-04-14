مسد مهنئًا بالأربعاء الأحمر: حفاظ الهوية الإيزيدية إثراء للهوية السورية

وأصدر المجلس، اليوم الأربعاء، بيانًا، تمنّى فيه أن تكون مناسبة رأس السنة الإيزيدية بداية انحسار جميع الملمات، بدءًا من وباء كورونا ووصولًا لإنهاء الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري.

واستهل بيانه بالقول: "بمناسبة رأس السنة الإيزيدية «Çarşemba Sor» (الأربعاء الأول من شهر نيسان/ أبريل وفق التقويم الشرقي)؛ نبعث تهانينا القلبيّة إلى كافة الأخوات والأخوة الإيزيدیین وعموم المجتمع الإيزيدي في مناطق الإدارة الذاتية، الذي يُعتبر واحة لتعايش المكونات وتآخيهم، ولجميع الإيزيديين في العالم متمنّين لهم سنة جديدة مباركة وسعيدة".

وأضاف: "الإيزيديون مجتمع عريق وموغل في القدم، يمثّلون تاريخ ووجه آخر للهوية الكردية والسورية المتنوعة والمتعددة، وقد واجه على مرّ التاريخ الكثير من الآلام والمآسي والكوارث؛ كانت آخرها قبل ثلاث سنوات في منطقة عفرين على يد فصائل إرهابية متطرّفة تتبع لتركيا التي تحتل المنطقة، وقد سبقها جرائم تنظيم داعش الإرهابي في شنگال (سنجار) بإقليم كردستان العراق".

واعتبر المجلس الحفاظ على هوية المجتمع الإيزيدي "إثراءً للهوية الوطنية السورية الجامعة، التي تبدأ بإعادة الحقوق والحياة الى طبيعتها بالنسبة للمجتمع الإيزيدي في عفرين المحتلة وبقية المناطق التي شهدت عمليات تطهير عرقي ممنهجة".

واختتم مجلس سوريا الديمقراطية بيانه بالقول: "نتمنى أن تكون هذه المناسبة التي ترمز إلى التجدّد والازدهار بداية انحسار جميع الملمات، بدءًا من وباء كورونا ووصولًا لإنهاء الأزمة السورية ومعاناة أبناء الشعب السوري وتحقيق تطلعاتهم في سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية".

(س ر)

ANHA