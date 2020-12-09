مسد في ذكرى تأسيسه: سنواصل الحوار السوري السوري

بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس مجلس سوريا الديمقراطي نظم فرع المجلس في حلب اجتماعًا حضره العشرات من ممثلي المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الحي، وذلك في قاعة الاجتماعات في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطي مرعي شبلي، تحدث فيها عن مجمل الأوضاع في سوريا منذ بداية الأزمة السورية حتى يومنا هذا، وعوامل ودواعي تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية على خلفية مطالب الجماهير الشعبية.

وأردف شبلي أن المجلس هو مظلة سياسية لجميع المكونات والأطياف في سوريا يتكون من القوى المجتمعية والسياسية والشخصيات المستقلة داخل وخارج سوريا.

وعن أهداف المجلس قال شبلي "تشكل المجلس لإعادة جمع ولمّ شمل الشعب السوري وإعادة الثقة له وبناء هيكلية تنظيمية صحيحة من أجل تحمل مسؤولياته في إنقاذ سوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري، والهدف الأساسي هو الدفاع عن عموم الأراضي السورية وردع المرتزقة ودحرهم من عموم الشمال السوري وشرقه".

ونوه شبلي إلى أن المجلس عقد سلسلة من الندوات الحوارية منذ بداية تأسيسه، وعمل على عقد ورشات عمل مع شخصيات مستقلة في أوروبا من أجل طرح رؤية تعتمد على الحوار وإعادة بناء سوريا من خلال نضال ديمقراطي من أجل الحرية.

وفي نهاية حديثه أكد شبلي على أهمية مواصلة الحوار السوري السوري لإعادة بناء سوريا حرة ديمقراطية على أسس احترام التنوع المجتمعي للنسيج السوري والعدالة والمساواة بين الجنسين"، معتبرًا أن حرية المرأة هي أساس كافة الحريات.

(ك)

ANHA