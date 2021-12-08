مسد في حلب: حل الأزمة السورية لا يكون إلا بالحوار السوري

بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتأسيس مجلس سوريا الديمقراطية، عقد اليوم اجتماع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، بحضور كل من "حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب سوريا المستقبل، حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، حزب الديمقراطي الكردي السوري، بالإضافة إلى مجلس المرأة السورية، واتحاد المرأة الشابة، وحركة الشبيبة الثورية السورية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم رحّبت عضوة المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، فهيمة حمو، بكافة الأحزاب السياسية الموجودة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، كما هنّأت بهذه المناسبة جميع الشعب السوري، والشعوب في شمال وشرق سوريا.

وقال عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، مرعي شبلي، "إن الأزمة السورية التي بدأت منذ عام 2011 كانت نتيجة التراكمات التي خلفتها الأنظمة القومية التي حكمت منطقة الشرق الأوسط، وإن الحرب العالمية الثانية أنتجت هذه الأنظمة، ولا بد من تغييرها؛ لأنها أنظمة فاسدة، لذا كان لا بد من إنتاج جسم جديد لحل هذه الأزمة.

وتابع شبلي "عندما عقد المؤتمر الأول لمجلس سوريا الديمقراطية في مدينة ديرك كانت نواة الخلاص للشعب السوري من هذه الأنظمة المتخلفة، وكان لا بدّ من جسم سياسي يتحمل عبء الانتقال إلى مرحلة جديدة حيث الأمان والمساواة.

وأضاف شبلي "منذ تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية حقق إنجازات عديدة على الساحة المحلية والعالمية، وانضمت إليه معظم الأحزاب الثورية والحركات النسوية التي تؤمن بالحل السياسي والديمقراطية".

وأكد شبلي "أن مجلس سوريا الديمقراطية استطاع خلال هذه المرحلة إثبات وجوده السياسي على الصعيد العربي والعالمي من خلال محاولاته المتكررة لحل الأزمة السورية عبر الحوار السوري".

وقال شبلي: "منذ العام 2015 أصبح مجلس سوريا الديمقراطية المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، هذه القوات استطاعت تحرير جميع المناطق السورية من مرتزقة داعش الذين كانت تدعمهم دولة الاحتلال التركي.

ومن جانبها قالت عضوة المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، فهيمة حمو: "إن المبدأ الأول لمجلس سوريا الديمقراطية هو إنهاء كافة الاحتلالات للأراضي السورية والحفاظ على وحدتها من أجل الوصول إلى سوريا جديدة ديمقراطية تعددية تضم كافة أبناء الشعب السوري".

وأشارت فهيمة خلال حديثها "رغم ندائنا المستمر بأن حل الأزمة السورية يكون بالحوار السوري إلا أن هناك دائماً أطرافاً تعادي هذا الحوار وعلى رأسها الاحتلال التركي وحكومة دمشق".

وقالت عضوة المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، فهيمة حمو في نهاية حديثها أن "للنساء في مجلس سوريا الديمقراطية عدة إنجازات ودوراً هاماً من خلال توعية المرأة من الناحية السياسية وتمكينها لأداء دورها في بناء مجتمع حرّ والوصول به إلى بر الأمان"

(ع س/ ف)

ANHA