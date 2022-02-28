مساوئ تخلفها أسر داعش.. المنظمات العاملة في مخيم الهول تنشر القمامة في الناحية

يتسبب استمرار تفريغ حمولات آليات القمامة من مخيم الهول، في غير أماكنها المخصصة، بانتشار القمامة والنفايات على جوانب الطرق الرئيسة لناحية الهول، وانتشار المكبات العشوائية، على الرغم من الانتقادات الواسعة من قبل الأهالي والمناشدات المستمرة من بلدية الشعب في الناحية للمنظمات العاملة في المخيم بضرورة إفراغ القمامة في أماكنها المخصصة.

تعمد آليات نقل القمامة من مخيم الهول إلى إفراغها في نقاط وأماكن عشوائية، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض، وفي مقدمتها اللشمانيا.

وتتبع آليات نقل القمامة من مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة، للمنظمات العاملة ضمن المخيم، المخصصة لتقديم المساعدات لقاطنيه الذين يبلغ تعدادهم أكثر من 60 ألف شخص، حسب ما أكده الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية الهول، عمار موسى.

وعلى الرغم من وجود مكبّ رئيس مخصص للنفايات من قبل بلدية الشعب في الناحية، وقصر المسافة المؤدية إليه، إلا أن هذه الآليات تقوم بإفراغ حمولتهم في محيط المكبّ بشكل عشوائي، وفي أي رقعة من الأراضي الزراعية يجدونها فارغة بالقرب من مركز الناحية.

ويقع مكبّ النفايات المخصص من قبل البلدية جنوب ناحية الهول مسافة 5 كم، ويبعد عن مخيم الهول مسافة 4 كم.

إن عدم إلزام المنظمات آلياتها العمل على إزالة القمامة التي باتت تنتشر على أطراف طرقات الناحية، وبالقرب منها، أثار استياء أهالي الناحية، لا سيما بعد تكرار مطالبات الأهالي وبلدية الشعب في الناحية للمنظمات بضرورة وضع حد لهذه المخالفات.

يقول في هذه السياق، الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية الهول، عمار موسى: "ظاهرة إفراغ حمولة آليات نقل النفايات الخاصة بالمنظمات العاملة في المخيم في أماكن غير مخصصة، لا تزال مستمرة، وقد أدى إلى تشكل مكبات عشوائية، على الرغم من انعقاد عدة اجتماعات بين بلدية الناحية وإدارة المخيم والمنظمات العاملة فيه".

أضاف: "للأسف آلية عمل المنظمات المتبعة حالياً لا تعود سوى بالضرر على أهالي الناحية، وإن المنظمات غير آبهة لمناشدات البلدية، وبالأخص المنظمات المعنية بنظافة المخيم ونقل هذه النفايات، وفي مقدمتها منظمتا "بلوموند واليمامة".

حول الحلول للحد من هذه الظاهرة، قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية الهول، عمار موسى "سنتخذ إجراءات صارمة بحق تلك الجمعيات والمنظمات خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويولّد مخيم الهول إلى جانب ذلك، مخاوف كبيرة لدى أهالي المنطقة برمتها، نظراً لما يضمه المخيم من أسر مرتزقة داعش، إذ يصل عدد قاطنيه إلى أكثر من 60 ألف شخص من نساء وأطفال المرتزقة.

(أم)

ANHA