مصادر: تركيا تقوم بسرقة 32 مليون متر مكعب من سد ميدانكي في عفرين المحتلة

وأفادت مصادر محلية من مركز مدينة عفرين المحتلة، أن الشوارع الرئيسية في مدينة عفرين غمرت بمياه سد ميدانكي، بالتزامن مع ندرة مياه الشرب في المدينة.

وبحسب المصادر فإن الاحتلال التركي أقدم في الـ 3 من شهر حزيران الجاري على فتح بوابات تصريف سد ميدانكي، بمقدار 20 سم، لتتدفق مياه بحيرة سد ميدانكي إلى داخل الأراضي التركية لملئ سد الريحانية بولاية هاتاي التركية، وذلك عبر قنوات أنشأتها سلطات الاحتلال في وقت سابق.

وتشير المصادر إلى إن الاحتلال أقدم على سرقة قرابة 32 ميلون متر مكعب من مياه بحيرة سد ميدانكي. وبسبب فتح بوابات السد تدفقت المياه بشكل كبير صوب الشوارع الرئيسية في مدينة عفرين المحتلة، وسط عدم توفر المياه الصالحة للشرب في المدينة.

(ف إ)