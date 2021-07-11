مصادر: تركيا تقوم بسرقة 32 مليون متر مكعب من سد ميدانكي في عفرين المحتلة

​​​​​​​تدفقت صباح اليوم، مياه سد ميدانكي التابعة لناحية شرا، إلى شوارع مركز مدينة عفرين المحتلة، ، بسبب فتح الاحتلال التركي بوابات السد، بعد أن قامت تركيا بسرقة نحو 32 مليون متر مكعب من مياه البحيرة وتمريرها إلى بحيرة سد الريحانية داخل الأراضي التركية.
خبر 2021-07-11T15:05:00 الشهباء

وأفادت مصادر محلية من مركز مدينة عفرين المحتلة، أن الشوارع الرئيسية في مدينة عفرين غمرت بمياه سد ميدانكي، بالتزامن مع ندرة مياه الشرب في المدينة.

وبحسب المصادر فإن الاحتلال التركي أقدم في الـ 3 من شهر حزيران الجاري على فتح بوابات تصريف سد ميدانكي، بمقدار 20 سم، لتتدفق مياه بحيرة سد ميدانكي إلى داخل الأراضي التركية لملئ سد الريحانية بولاية هاتاي التركية، وذلك عبر قنوات أنشأتها سلطات الاحتلال في وقت سابق.

وتشير المصادر إلى إن الاحتلال أقدم على سرقة قرابة 32 ميلون متر مكعب من مياه بحيرة سد ميدانكي. وبسبب فتح بوابات السد تدفقت المياه بشكل كبير صوب الشوارع الرئيسية في مدينة عفرين المحتلة، وسط عدم توفر المياه الصالحة للشرب في المدينة.

(ف إ)


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