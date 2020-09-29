مصادر: تفاهمات الغردقة تنتظر التوقيع لمنع التدخل الأجنبي في ليبيا

وأكدت المصادر الليبية، في تصريح خاص لوكالتنا "أن هناك تفاهمات لقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي"، موضحة أن مخرجات برلين ومبادرة القاهرة هم المرجعية الأساسية للمباحثات.

فيما رجحت بعض المصادر الليبية غير الرسمية أن يتم التوافق في مباحثات الغردقة حتى نهاية اليوم.

وتسعى مصر إلى تهيئة المناخ المناسب بين الأطراف الليبية، وذلك لإحداث توافقات تؤدي إلى استقرار الأوضاع في البلاد، وسط حالة من التعتيم على مجريات الأمور، فيما يتعلق بالاجتماعات التي تدور في مدينة الغردقة المصرية بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق بهدف التوصل إلى تشكيل قوة عسكرية موحدة تتولى تأمين المقرات الحكومية التي سيتم انتخابها لاحقًا.

وتؤكد المصادر الليبية أن هناك اجتماعات بين ممثلين عن الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق في مدينة الغردقة المصرية، بهدف التوصل إلى حل للأزمة الليبية، في ظل صمت مصري حول ما يجري.

وبحسب المصادر الليبية فإن لجانًا عسكرية ليبية من طرفي النزاع في مدينة الغردقة المصرية، تسعى إلى الوصول إلى اتفاق لتشكيل قوّة موحّدة لحماية مقرّ الحكومة المؤقتة في سرت.

وترددت أنباء تشير إلى أن القاهرة تحتضن في النصف الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل مؤتمرًا هو الأكبر للمصالحة الوطنية الليبية بمشاركة عشرات الشخصيات وشيوخ القبائل، وعدد من النواب، وذلك لبحث إبرام مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الليبي كافة.

(ح)

ANHA