مصادر: قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد لمتابعة نتائج الانتخابات وقوى شيعية تتجه للتصعيد

وأكد الدبلوماسي الغربي لرويترز أن قاآني يبحث عن طريقة لإبقاء حلفاء طهران في السلطة وذلك بالاجتماع مع قوات موالية لإيران.

وأكد مصدران إيرانيان لرويترز وجود قاآني في بغداد في الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، قالت شبكة روسيا اليوم بأن مجموعات شيعية موالية لإيران تقترب من إعلان حالة الطوارئ بسبب نتائج الانتخابات.

وذكرت أن اجتماعاً يعقد حالياً لأحزاب شيعية وفصائل عسكرية تابعة لها قد يشهد إعلاناً خلال الساعات المقبلة عن حالة الطوارئ احتجاجاً على نتائج الانتخابات.

وكان رئيسُ تحالف الفتح هادي العامري أعلن عدمَ القبول بالنتائج مهما كان الثمن، واصفاً إياها بالمفبركة، وبدوره رئيسُ الوزراء الأسبق حيدر العبادي أعلن الطعنَ بالنتائج، متوعّداً باتخاذ جميع الإجراءات لمنع التلاعب بأصوات الناخبين على حد قوله.

وحصلت الكتلة الصدرية على أعلى عدد مقاعد في البرلمان وفقاً للنتائج الأولية التي أعلنتها أمس مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام بواقع 73 مقعداً. كما أظهرت النتائج الأولية أيضاً أن كتلة تقدم جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 38 مقعداً، بينما جاءت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعداً في البرلمان.

(ي ح)

ANHA