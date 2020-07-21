مصادر: مصر شكّلت غرفة عمليات لمتابعة الوضع الليبي واتخاذ الخطوات اللازمة

وأفادت مصادر خاصة لشبكة العربية أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ثمّن تفويض الجيش المصري للتدخل في ليبيا ومساندة الدولة الليبية.

وأضافت المصادر أن مصر ستحدد الوقت المناسب لتنفيذ ما يلزم لحفظ أمنها القومي، وحددت المجموعات الإرهابية الموجودة في ليبيا وجنسيات العديد منهم.

وبحسب هذه المصادر، فإن مصر قد فتحت اتصالات مباشرة مع القيادة الليبية للتنسيق المشترك ودعم الجيش الليبي، وتم تشكيل غرفة عمليات مصرية لمتابعة تطورات الأزمة الليبية بشكل دقيق، وأن الساعات المقبلة ستشهد زيارات لمسؤولين ليبيين للتشاور واتخاذ الخطوات اللازمة.

وقد وافق البرلمان المصري أمس، بإجماع أعضائه الحاضرين على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بتنفيذ مهام قتالية خارج الحدود لحماية الأمن القومي.

(ي ح)