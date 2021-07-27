مصادر: مرتزقة تركيا يفرضون أتاوات كبيرة عن كل شجرة زيتون في عفرين المحتلة

ومع اقتراب جني موسم الزيتون، أقدم مرتزقة ما تسمى "فرقة الحمزة" التي تتمركز في قرى كفردلي تحتاني وفوقاني التابعة لناحية جندريسه، بالإضافة لقرية مارته ومازن وكازيه وجويق التابعة لمركز مدينة عفرين، على فرض مبالغ باهظة تقدر بـ 8 دولار أميركي لكل شجرة زيتون عائدة ملكيتها لأهالي عفرين المهجرين قسراً.

وبحسب المصدر، فإن المجلس المحلي في مدينة عفرين التابع للاحتلال التركي وبأمر مباشر من مرتزقة الحمزة والاستخبارات التركية طالبت في الـ 23 من شهر حزيران الفائت، مخاتير القرى المذكورة بإجراء إحصائية لممتلكات الأهالي المهجرين من ديارهم، ومطالبة الوكلاء بتقديم بيان مفصل عن أشجار الزيتون في تلك القرى.

وأشار المصدر إنه بعد إجراء المجلس المحلي ومخاتير قرى كفردلى وكازيه ومازن ومارته وجوقة، إحصائية لممتلكات المهجرين من ديارهم، فرض مرتزقة ما تسمى بفرقة الحمزة، بقيادة المرتزق معتز عبد الله، إتاوة تقدر بـ 8 دولا أميركي عن كل شجرة زيتون عن ثلاثة سنوات، لقاء السماح للوكلاء الاعتناء بالأشجار العائدة لمهجري عفرين.

ويرى المصدر في الداخل أن فرض مبالغ باهظة على الأهالي عن ثلاثة سنوات أثقل كاهل الوكلاء، ولن يعود بمقدورهم الاعتناء بالأشجار، بالتزامن مع غلاء الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار فلاحة الأراضي والمستلزمات الزراعية الأخرى، ناهيك عن المبالغ التي يفرضها المجلس المحلي التابع للاستخبارات التركية.

وأكد المصدر أن مبالغ باهظة تفرض على أصحاب المعاصر والأهالي بالتزامن مع اقتراب جني محصول الزيتون، ، الأمر الذي يؤدي إلى تقاسم الإنتاج الزراعي بين الأهالي والمرتزقة.

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