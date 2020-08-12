مصادر: مرتزقة الاحتلال يختطفون خمسة مواطنين من ناحية موباتا في عفرين المحتلة

يستمر مسلسل الاختطاف والممارسات المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المدنيين في مقاطعة عفرين المحتلة.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر من المنطقة أن المرتزقة في قرية برمجة بناحية موباتا اختطفوا خمسة مواطنين، في الـ 9 من شهر الجاري.

وهم كل من "أحمد بكر، نجم الدين بطال، محمد نوري سيدو، عصام محمد موسى، مصطفى سيدو".

وأشار المصدر إلى أن هناك مواطنون آخرون مختطفون من القرية ولا يزال مصيرهم مجهولًا.

وبحسب المصدر، فإن المرتزقة يطالبون ذوي المعتقلين بفدية مالية تقدر بـ 150 ألف إلى 200 ألف ليرة سورية للإفراج عنهم.

(ف إ)

ANHA