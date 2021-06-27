مصادر: محاولة قتل مرتزقين في كري سبي بعد خلاف مع مهرّب  

وقالت مصادر محلية لوكالتنا إن المرتزقين "راغد الدهش وعبدالله الحج إمام" من عناصر مرتزقة الجبهة الشامية التابعين لتركيا، تعرضوا يوم أمس لمحاولة قتل، في منطقة كري سبي/تل أبيض.

ولفت المصدر إلى أن محاولة القتل تمت إثر خلاف نشب بين المرتزقيْن والمهرّب عبدالله الهردو من أهالي المقاطعة المحتلة.

وأكد المصدر أن هذا الخلاف كان مالياً على تهريب دفعة من المخدرات، وهو الثاني من نوعه مع عبدالله الهردو.

هذا ويعرف المدعو عبدالله الهردو بعمله في تهريب المدنيين إلى تركيا جراء مبالغ مالية تصل إلى 1300 دولار أمريكي للشخص الواحد بالتعاون مع مرتزقة المحتل التركي.

وبحسب المصدر، فإن العنصرين اللذين تعرضا لمحاولة القتل كانا منتسبين سابقين في كتيبة التماسيح التابعة لداعش والتي فرّ عناصرها إلى تركيا بعد تحرير المنطقة من داعش على يد وحدات حماية الشعب والمرأة.

(ج)

ANHA