مصادر: لقاء جمع وفدين من السعودية وإيران في العراق

وأوضحت وكالة فرانس برس أن هذه المناقشات بقيت سرية إلى أن كشفت عنها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في عددها الصادر الأحد.

وفيما نفت الرياض ذلك عبر صحافتها الرسمية، لم تعلق طهران على الأمر واكتفت بالتأكيد على أن الحوار مع المملكة العربية السعودية كان "دائماً موضع ترحيب".

وأكد مسؤول حكومي عراقي للوكالة أن وفداً سعودياً برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفداً إيرانياً برئاسة مسؤولين مفوضين من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، اجتمعا في بغداد مطلع أبريل الجاري.

وقال دبلوماسي غربي من جانبه أنه "اطلع على المباحثات قبل حدوثها"، وقدمت على أنها "تستهدف تحسين العلاقات" بين إيران والسعودية.

(ي ح)