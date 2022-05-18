مصادر: دخول قوات أميركية إلى مدينة إعزاز المحتلة من قبل تركيا

رافق القوات الأمريكية، الاستخبارات التركية "والقوات الخاصة" التابعة لجيش الاحتلال التركي، وفقاً لما ذكرته المصادر ذاتها.

دخلت القوات الأمريكية إلى اعزاز من بوابة باب السلامة الحدودية مع تركيا في مدينة إعزاز، في ساعات ما بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى إن طائرات استطلاع ومروحيات تابعة للتحالف الدولي رافقت القوة العسكرية التي دخلت الأراضي السورية، مع استنفار كامل لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وبينت المصادر أن القوات الأميركية توجهت صوب أكبر قواعد الاحتلال التركي على أطراف مدينة إعزاز المحتلة، دون أن تذكر أسباب دخول القوات إلى المنطقة.

بالتوازي مع ذلك حلقت طائرة استطلاع روسية في سماء مقاطعة الشهباء والمناطق الخاضعة لسيطرة لحكومة دمشق بالقرب من إعزاز.

ولم تذكر تلك المصادر أن القوات الأمريكية خرجت من اعزاز.

(ف إ/م)

ANHA