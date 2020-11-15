مصادر: أردوغان.. زيارة مرتقبة للقوات التركية في طرابلس ومصراتة الليبيتين

وقالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم: "يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقيام بزيارة وشيكة إلى العاصمة طرابلس، هي الأولى من نوعها له منذ تشكيل حكومة «الوفاق»؛ بينما حل صلاح النمروش وزير دفاع حكومة «الوفاق» في تركيا، بعد زيارة مماثلة إلى قطر".

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن "فرقة أمنية تضم عناصر من القوات الخاصة التركية وصلت مساء أول أمس، على متن طائرتين عسكريتين لتأمين زيارة أردوغان إلى طرابلس التي من المتوقع أن يزور خلالها القوات التركية الموجودة هناك لدعم حكومة «الوفاق»".

وبحسب هذه المصادر، فإن أردوغان سيزور القوات التركية في مدينة مصراتة غرب البلاد، خلال زيارة يجرى الترتيب لها منذ فترة طويلة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار التحركات التركية والقطرية الهادفة لإجهاض المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية.

(ي ح)