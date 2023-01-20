وأفادت مصادر بوقوع انفجار ضخم، أمس الخميس، عند حاجز لمرتزقة "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقاً، عند معبر الغزاوية التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، والفاصلة بين مناطق ريف حلب الغربي والشمالي.

وحسب المصادر فإن الانفجار أدى إلى مقتل المرتزقين (مصعب صالح السعيد 27 عاماً ـ حميد فضل العمر 32 عاماً) وإصابة عدد آخر نقلوا على إثرها من معبر الحمام الحدودي في ناحية جندريسه إلى الأراضي التركية؛ لتلقي العلاج.

ولم تذكر المصادر أسباب وقوع الانفجار، مشيرة إلى أنه وعقب وقوع الانفجار سمع دوي إطلاق الرصاص فيما فرضت مرتزقة " هيئة تحرير الشام" طوقاً أمنياً ومنع الاقتراب من المنطقة.

هذا وتستمر الفوضى والفلتان الأمني في مقاطعة عفرين المحتلة وعموم المناطق المحتلة من قبل تركيا، ناهيك عن الجرائم بحق من تبقى من السكان الأصليين في ديارهم.

(ج س)

ANHA