مصادر: البنتاغون يعتزم إنشاء مركز قيادة في ألمانيا لتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الأميركية تستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد "تحت القيادة الموحدة" للجنرال الأميركي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تشمل المهمة نحو 300 شخص سيتمركزون في المقر الأوروبي للجيش الأميركي في مدينة فيسبادن الألمانية.

واعتبرت الصحيفة أن اتخاذ القرار النهائي بشأن إنشاء وحدة جديدة سيكون في الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن القيادة الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار تهديد روسيا لأوكرانيا والدول المجاورة لسنوات عديدة.

(م ش)