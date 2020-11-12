مصادر: الاحتلال التركي يقتلع مئات الأشجار في جندريسه بذريعة فتح طريق

أشارت مصادر محلية من ناحية جندريسه في عفرين المحتلة إلى أن الاحتلال التركي اقتلع المئات من أشجار الزيتون المثمرة، والتي تعود ملكيتها إلى أهالي الناحية، بذريعة فتح طريق بين الناحية والحدود المصطنعة بين روج آفا وباكور كردستان "شمال كردستان".

وبحسب المصادر، فإن الطريق يبدأ من مدخل ناحية جندريسه مرورًا بقرية يلانقوز وبافلور وأشكان غربي وصولًا إلى قرية حمام عند الحدود السورية التركية، ويبلغ طول الطريق حوالي 15 كم.

وقال المصدر إن الهدف من إنشاء طريق دولي بين جندريسه ومعبر قرية حمام الحدودي التي أنشأها الاحتلال بعد احتلال المنطقة، هو ربط عفرين بولاية هاتاي التركية.

وحصل مراسل وكالتنا على أسماء الأشخاص الذي تم اقتلاع أشجارهم وهم كل من "عدنان إسماعيل عربو من ناحية جندريسه، سليمان هورو من جندريسه، فائق أربع من جندريسه، خليل نبي من جندريسه، محمد على قصاب من جندريسه، جبرائيل كيلو من جندريسه، زكريا حاج خليل من جندريسه، محمد عمر عباس من قرية بافلور، حمزة مصطفى خلف من قرية بافلور، عبد الرحمن خليل بطال من قرية بافلور، مجيد علي حميد حنان من قرية بافلور، نيازي محمد عمر من قرية بافلور، خليل عمر حنان من قرية بافلور، حسين حنان حسين من قرية يلانقوز، محمد حنان رجب بكر من قرية يلانقوز، فيروز محمد خلموز من قرية يلانقوز، حسين عكاش من قرية يلانقوز، محمد حاج خليل من جندريسه، مراد شيخ مراد من قرية يلانقوز، شرف الدين خليل مراد من قرية كفر صفرة، خليل عبد الحنان حسن من قرية كفر صفرة، خليل حسين من قرية كفر صفرة، حسن عجيلي من جندريسه، محمد حسن آغا من قرية كفر صفرة، بشير جلعوت مراد من قرية كفر صفرة، فريد محمد عمر من قرية بافلور، سليمان عمر حسن من قرية بافلور، محمد خلموز من قرية يلانقوز"، وذلك دون معرفة عدد الأشجار التي تم اقتلاعها لكل شخص، وبحسب مصادر، فإن عدد الأشجار تقدر بالمئات.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر أن مرتزقة ما تسمى فرقة الحمزات تفرض أتاوى على كل شجرة زيتون تقدر بـ 2 وإلى 8 دولار أميركي، في قرى ناحية جندريسه.

(ف إ)