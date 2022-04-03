مصادر: الاحتلال التركي يجهّز لإنشاء مستوطنة جديدة في عفرين المحتلة

قالت المصادر إن سلطات الاحتلال التركي قامت بتجريف وتسوية الأراضي الزراعية، بالآليات الثقيلة تمهيداً لإنشاء مستوطنة جديدة عليها، وذلك لتوطين أكبر عدد ممكن من العوائل من مختلف المناطق السورية فيها فضلاً عن عوائل المرتزقة.

مشيرة إلى أن الأراضي التي قامت سلطات الاحتلال التركي بتجريفها تقع في قرية خرزا التابعة لناحية جندريسه، بمحاذاة المخيمات التي أنشأتها عقب احتلال مقاطعة عفرين.

هذا، وازداد عدد المستوطنات التي أنشأتها سلطات الاحتلال التركي بتمويل من الجمعيات القطرية والكويتية التي تعمل تحت مسميات "خيرية"، ليصل إلى أكثر من 20 مستوطنة.

ويهدف الاحتلال التركي إلى توطين أكبر عدد من أسر المرتزقة، بالإضافة إلى أسر من مختلف المناطق السورية، لترسيخ الاحتلال وتغيير ديمغرافية المنطقة.

(ف إ/ س ر)

ANHA