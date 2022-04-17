مصادر: الاحتلال التركي يبني مستوطنتين جديدتين في عفرين المحتلة

وضمن عمليات التغيير الديمغرافي التي يعمل الاحتلال التركي على إحداثها في عفرين المحتلة، بهدف القضاء على الهوية الكردية وتغيير التركيبة السكانية في عفرين المحتلة، بينت مصادر من المنطقة لوكالتنا إقدام سلطات الاحتلال التركي على تجريف الأراضي الزراعية في جندريسه وشرا بهدف إنشاء مستوطنتين عليها، بدعم وتمويل من منظمة ما تسمى "الأيادي البيضاء والعيش بكرامة".

وقالت المصادر إن الاحتلال التركي يعمل على توسيع دائرة المستوطنات في عفرين من خلال تجريف الأراضي الزراعية في قرية آغلجة التابعة لناحية جندريسه، وبين الأشجار الحراجية بقرية اومارا في ناحية شرا بعفرين المحتلة.

ويوماً بعد يوم تزاد عمليات توطين الأسر التي استقدمها الاحتلال التركي من مختلف المناطق السورية، لتوطينهم عوضاً عن سكان عفرين المهجرين قسراً لترسيخ الاحتلال التركي وفصل عفرين عن باقي المناطق السورية.

(ج س)

ANHA