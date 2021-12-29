مصادر: الاحتلال التركي يبني مجمعاً استيطانياً على الحدود السورية التركية في عفرين المحتلة

ضمن سلسلة الجرائم والانتهاكات المستمرة في مقاطعة عفرين المحتلة، وثقت مصادر خاصة من المنطقة تنفيذ مرتزقة العمشات بقيادة المرتزق (محمد جاسم أبو عمشة) مجمع استيطاني في مركز ناحية شيه على الحدود السورية التركية.

وذكر المصدر إن أعمال البناء بدأت في شهر آذار من العام الجاري، وذلك تحت إشراف مهندس تركي وجمعية آفاد التركية وبتمويل من قبل دولة قطر الخليجية.

وحسب المصادر فإن المشروع يقع عند مدخل الناحية بمحاذاة المستوصف على أرض مساحتها 4 دنمات، استولي عليها تحت التهديد بالسلاح وتعود ملكيتها لأربعة مواطنين من الناحية ذاتها، وهم كل من "يوسف معمو، مستك إبراهيم، خوجه حسين، جميل خليه".

وأوضحت المصادر بأن أعمال البناء مستمرة وتم بناء 30 منزلاً من أصل 200، كما أن مرتزقة العمشات استولوا على منزل المواطن (عثمان عمر) وقاموا بتسويته لبناء مشروع آخر عليه.

كما افتتح مرتزقة العمشات مقهى باسم دوار "رجب طيب أردوغان" وسط ساحة ناحية شيه، حيث نصبت سارية للعلم التركي، وتم افتتاح عدة محلات تجارية بحضور مسؤول تركي والجندرمة التركية، وافتتح كذلك مول تجاري ضمن محلات مستولى عليها وتعود ملكيتها للمواطنين (نظمي شيخو، محمد إبراهيم) قرب كازية كوجر.

(ف إ)

ANHA