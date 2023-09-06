مصادر.. وصول جثث ومصابين من المرتزقة إلى مشفى تل ابيض

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بوصول ٣ جثث لمشفى تل ابيض ومصابين اثنين من مرتزقة الجبهة الشامية التابعة للاحتلال التركي كانوا قد قضوا نتيجة الهجمات التي شنوها على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية على محور قرية صكيرو في الريف الشرقي لناحية عين عيسى.

هذا ويشن مرتزقة الاحتلال التركي هجمات على خطوط التماس مع الإدارة الذاتية ابتداءً من ريف سري كانيه مروراً بعين عيسى ومنبج لإعاقة حملة تعزيز الأمن التي اطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور للقضاء على المجاميع التخريبية المدعومة من جهات خارجية تعمل على زعزعة أمن واستقرار مناطق الإدارة الذاتية.

وتمكن مجلس تل ابيض العسكري من الـ ٣ من الشهر الجاري من افشال تسلل لمرتزقة الاحتلال التركي على محور قرية صكيرو وردوهم على اعقابهم بعد قتل ٧ منهم واصابة ٧ آخرين.

فيما تسبب القصف التركي يوم أمس على قرى خطوط التماس بإصابة المواطن خليل الحمد ٢٣ عاماً من قرية الحويجة ١٥ كيلو متر شرقي عين عيسى.

(ك)

ANHA