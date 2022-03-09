مصادر تتحدث عن فحوى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وبعد ثلاثة أيام من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بدأت التفاصيل في الظهور. ووفقاً لأشخاص كانوا مطلعين على تفاصيل الاجتماع، أخبروا صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن الوضع الحالي هو أن روسيا عرضت نسخة "نهائية" من عرضها لإنهاء تحركها العسكري، وهو ما يحتاج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قبوله أو رفضه.

وقالت المصادر إن الاقتراح اعتبر "صعباً" لكنه ليس "مستحيلاً"، إنه أسوأ مما كان سيحصل عليه زيلينسكي قبل التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا لكن "الفجوات بين الجانبين ليست كبيرة".

وقالت المصادر إن بوتين أمر قواته بالتوقف - وصدر الأمر بوقف إطلاق النار - من أجل انتظار قرار زيلينسكي.

إذا رفض الرئيس الأوكراني الاقتراح، فإن افتراض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "الأسوأ أمامنا" من المحتمل أن يحدث. في هذا السيناريو، سيأمر بوتين جيشه بتسريع تحركاته وتغيير وجه أوكرانيا.

وقالت المصادر إن زيلينسكي ممزق، من ناحية، يتمتع بشعبية هائلة وأصبح مثل تشي كيفارا، ومن ناحية أخرى، فهو يعرف جيداً ما هي نهاية الأرجنتيني الثوري.

وقالت المصادر إن بإمكان زيلينسكي تقوية استقلال أوكرانيا ولكن سيتعين عليه دفع ثمن باهظ. الافتراضات هي أنه سيضطر إلى التخلي عن منطقة دونباس المتنازع عليها، والاعتراف رسمياً بالمنشقين الموالين لروسيا في أوكرانيا، وتعهد بأن لا تنضم أوكرانيا إلى الناتو، وتقليص جيشه وإعلان الحياد. إذا رفض الاقتراح، فقد تكون النتيجة رهيبة: سيموت الآلاف، وربما عشرات الآلاف من الأوكرانيين، وهناك احتمال كبير أن تفقد بلاده استقلالها تماماً.

ووفقاً لمصادر مطلعة على محتوى المحادثات، فإن رحلة بينيت إلى موسكو لم يكن الغرض منها التوسط بين الجانبين. وبدلاً من ذلك، كانت الرحلة تهدف إلى التعرف على موقف بوتين، وما هي خطوطه الحمراء، وإبلاغ الغرب بها.

وتقول المصادر إن المفاوضات الحقيقية تجري مباشرة بين روسيا وأوكرانيا وهي أكثر جدية مما يقوله الغرب. لم تشارك كييف الغرب بما يجري في المفاوضات لأنهم لا يريدون إضعاف الشعور العالمي بحالة الطوارئ.

ولكن في الواقع، يعرف الأوكرانيون جيداً مطالب بوتين وهم يعلمون أنه سيتعين عليهم اتخاذ قرار دراماتيكي في الأيام المقبلة.

وقالت المصادر إن أحداً لن يضغط على الأوكرانيين، القرار هو لزيلينسكي.

ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: بوتين مصمم، والمضاعفات المتزايدة منذ التحرك العسكري الروسي لن تردعه. على العكس من ذلك، لا يستطيع التراجع، فكلما زادت صعوبة الحرب وتزايد عدد الضحايا، زاد الضغط عليه لإظهار إنجازات حقيقية.

الانطباع هو أنه على الرغم من حقيقة أن التنبؤات بانتصار سريع على الجيش الأوكراني قد ثبت خطأها، فإن بوتين مصمم كما كان دائماً.

(م ش)